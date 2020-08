Drive-in all'ex zuccherificio di Molinella: il programma

Vieni a vivere l’irripetibile esperienza del vero Drive In:



- Uno schermo gigante



- Ottima qualità audio su frequenza FM dedicata



- Punto Ristoro Sugar Baby con Hamburger, Hot Dog, patatine



- Programmazione cinematografica per tutti i gusti



Pagina FB - https://www.facebook.com/cinemassarenti/

Pagina Istituzionale www.cinemassarenti.it



INFO:

Inizio proiezioni ore 21.15 - Apertura area ore 20.30

BIGLIETTI ingresso a persona 7€ (solo serate per famiglie € 5,50 a persona)

CINECARD: 10 ingressi 50,00€ - (max 5 ingressi a film, valido un anno anche per il Cinema Massarenti di Molinella, Cinema Italia di Castenaso e Nuovo Cinema Mandrioli di Cà de' Fabbri)

Apertura biglietteria ore 20:30 la biglietteria chiude 15 minuti prima dell'inizio del film

Prevendita online sul sito www.cinemassarenti.it e sul posto



Le piazzole verranno assegnate sul posto in base all’ordine di arrivo delle auto





Punto Ristoro Sugar Baby Bar https://www.facebook.com/Sugar-Baby-Bar-113014123807553/