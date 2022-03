Dua Lipa live a Bologna: "Future Nostalgia Tour 2022"

Sabato 28 maggio la pop star britannica Dua Lipa live all'Unipol Areca con "Future Nostalgia Tour 2022". L'artista si è formata culturalmente e musicalmente tra Londra e Pristina, divenne famosa intorno ai 14 anni con cover di canzoni note diffuse tramite YouTube. Esordì sul mercato nel 2015 per Warner Records con il singolo Be the One, successivamente inserito nel suo primo album Dua Lipa da cui furono tratti altri due singoli di successo, New Rules (2017) e IDGAF (2018). Analogo successo ottenne un altro brano di tale album, One Kiss, frutto di una collaborazione con il disc jockey Calvin Harris e in vetta alle classifiche nel 2018.

Future Nostalgia, suo secondo lavoro uscito a fine marzo 2020, dopo una sola settimana ha raggiunto la prima posizione della classifica britannica degli album, trainato dai singoli Don't Start Now, Physical, Break My Heart e Levitating. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata diversi riconoscimenti musicali, tra i più importanti dei quali tre Grammy[3] e sei BRIT Award.

Dua Lipa non ha mai mancato di citare le sue radici di albanese del Kosovo come parte fondante della propria cultura e nel luglio 2020 un suo tweet sul desiderio di vedere parti di Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo e Grecia inglobate in una Grande Albania su base etnica provocò vivaci polemiche e la bollatura di quanto da lei sostenuto quale «sciocco nazionalismo» (Wikipedia)