Dub Night con Bisou e Dub Engine al Sottotetto

Serata dedicata alle basse frequenze e alla musica dub, sabato 22 ottobre al Sottotetto Sound Club di via Viadagola, con il live show electro-dub dell'artista francese Bisou, per la prima volta a Bologna, supportato dal duo bolognese Dub Engine e l'originale selezione musicale della crew Roar Sound System con il loro impianto autocostruito ad amplificare l'intera session.



Il giovane produttore Bisou di Montpellier colpisce nel segno con le sue composizioni ben realizzate.

Il suo EP "Miniature" racconta il suo universo musicale, che fonde dolci influenze pop con il sound graffiante di steppa e dubstep.

Le dub vibes di Bisou sono altamente originali ed in versione liveset sprigionano il massimo della loro potenza.



I Dub Engine sono un duo composto da Nicolò Tucci (dubmaster,fx) e Sabrina Ferro (voce, synth) fondato a Bologna nel 2009.

Bassi ruvidi, synth acidi in levare ed echi infiniti sono il marchio di fabbrica del sound “engine”, figlio di quella nuova generazione di dubbers che ridipinge i propri suoni in una giocosa miscela di diversi generi: dal roots-reggae ai suoi discendenti elettronici come stepper, jungle e dubstep.





Un Sound System che rispecchia il loro modo di intendere la musica, fatta di bassi potenti e selezione vinilica ricercata nel tempo, che spazia dalla Roots anni ‘70 fino alle produzioni Dub & Steppa più recenti.