Dub night con tetra hydro k, dub engine, rise & shine sound system al Sottotetto

Serata dedicata alle basse frequenze e alla musica dub, sabato 4 Maggio al Sottotetto Sound Club di via Viadagola, con il live show electro-dub di Tetra Hydro-K, artista francese per la prima volta a Bologna, supportato dal duo bolognese Dub Engine e l'originale selezione musicale dei Rise & Shine Sound System con il loro impianto autocostruito ad amplificare l'intera session.



Tetra Hydro K è il nome di un laboratorio segreto in cui dal 2010 gli alchimisti del dub Dr.Kanay e Dr.Krilong sperimentano molteplici suoni in una potente formula che ha lasciato il segno nella scena electro-dub francese.

Proveniente dall'universo free party, trip-hop, e ispirata dai pilastri del dub d'oltralpe come High Tone, Improvisator Dub o Kaly Live Dub, la musica dei Tetra Hydro K si concentra sulla combinazione di elementi organici in un universo elettronico.

Le dub vibes di THK sono altamente originali ed in versione liveset sprigionano il massimo della loro potenza.



I Dub Engine sono un duo composto da Nicolò Tucci (dubmaster,fx) e Sabrina Ferro (voce, synth) fondato a Bologna nel 2009.

Bassi ruvidi, synth acidi in levare ed echi infiniti sono il marchio di fabbrica del sound “engine”, figlio di quella nuova generazione di dubbers che ridipinge i propri suoni in una giocosa miscela di diversi generi: dal roots-reggae ai suoi discendenti elettronici come stepper, jungle e dubstep.



Rise & Shine Sound System nasce nel 2004 a Bologna con l'intento di diffondere il messaggio di unità, amore ed uguaglianza attraverso la mistica profondità della "Roots Music".



Dal 2006 diventa sound system e ad oggi continua a collaborare con numerose crew e sound systems italiani, partecipando a diversi festival suonando al fianco di moltissimi artisti del panorama roots/dub europeo.