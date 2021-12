Ducati legends: la presentazione del libro sugli uomini che hanno fatto la storia Ducati

Presentazione del libro Ducati Legends di Andrea Tessieri.



'' … Nel 1973 è passato un anno dall’affermazione di Paul Smart e Bruno Spaggiari alla 200 Miglia di Imola e l’entusiasmo e l’eco della vittoria si stanno inesorabilmente smorzando. Così come sta calando il successo di vendita dei modelli della serie Scrambler. Sono arrivati i produttori giapponesi, mettendo in campo – in maniera prepotente – i loro modelli, i loro inediti ritmi produttivi e i loro numeri da paura. Ecco: l’errata valutazione dei dirigenti di allora, alla luce di quello che Ducati Motor è diventata oggi, fu quello di considerarsi sconfitti in partenza nei confronti della spregiudicata invasione del mercato italiano ed europeo da parte di Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki. Ma fortunatamente, in quegli anni, c’è chi, formatosi in Azienda negli anni in cui la Marianna spadroneggiava e il Desmo teneva dietro le MV nel mondiale, lavora nell’ombra, nella luce fioca dell’interrato umido di via Telemaco Signorini, quartiere Santa Viola. Alfonso Nepoti, detto Stanzano, il figlio Giorgio e Franco Farnè danno vita alla scuderia Farnè-Stanzano, che diventerà poi la Scuderia Speedy Gonzales, dal nome del velocissimo topo dei cartoni animati. Franco Farnè pilota, detto “il topo” anche per la esile corporatura e la bassa statura, è qui che prepara le sue moto. Via Telemaco Signorini diventa presto una sorta di reparto corse distaccato da Borgo Panigale, ma legato all’Azienda a filo doppio dalla presenza di Fabio Taglioni e di Farnè stesso, ai quali si aggiunge anche l’apporto sostanziale di un tecnico sopraffino come Piero Cavazzi. Rino Caracchi, che all’inizio si occupa di portare le moto sui circuiti con il suo camion, verrà presto attratto in questo circolo virtuoso di passione. La scuderia NCR nascerà qui, alla fine degli anni sessanta, diventando presto sinonimo universalmente riconosciuto dagli appassionati di tutto il mondo delle Ducati che corrono... ''



