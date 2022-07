Due balzi e un Corno: l'escursione

L’escursione per eccellenza, ma anche la più impegnativa, faticosa ma…che soddisfazione alla fine! Ancora una volta nel Parco regionale Corno alle Scale, ma questa volta tutto sul crinale per percorrere non solo i Balzi dell’ Ora ma anche i Balzi del Fabuino,uno splendido tratto in cresta molto solitario ma strepitosamente bello: l’ideale per chi ha piede fermo ed assenza di vertigini.



INDISPENSABILE: PIEDE FERMO ED ASSENZA DI VERTIGINE.



