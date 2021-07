Vialarga: campagna contro l’abbandono con Andrea Mingardi e inaugurazione del minigolf

I cittadini e i loro amici a 4 zampe protagonisti della campagna social promossa dal Centro Commerciale Vialarga con il prezioso patrocinio del Quartiere San Donato- San Vitale e il sostegno di Enpa sez. di Bologna, e le Associazioni: Vagabondo canile di Sasso Marconi, Una Zampa sul cuore e Follow the Bunny.

Abbandonare un animale è un reato, eppure ogni anno assistiamo attoniti a migliaia di abbandoni con un picco massimo d’estate nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il destino degli animali è spesso infausto, vittime di incidenti stradali, o irreversibilmente feriti.



Il Centro Commerciale Vialarga, e si schiera in favore dei nostri amici a quattro zampe con la campagna ANIMALI IN VACANZA CON TE! Che può contare su un testimonial d’eccezione: Andrea Mingardi che ha registrato un videomessaggio in favore della causa, in cui ribadisce con forza il suo NO ALL’ABBANDONO!



Non è tutto, anche il pubblico è invitato a partecipare alla campagna: il prossimo 2 e 3 luglio a sostegno dell’iniziativa sarà installato un set fotografico presso la galleria del Centro dove si potranno scattare simpatiche immagini e ricevere utili gadget per i nostri fedeli amici.

Al termine della campagna con le immagine più belle verrà realizzato un video spot da pubblicare sulle pagine Facebook e Instagram del Centro.



Un modo semplice, ma concreto per dare una mano a questa campagna di civiltà.

A fianco del Centro Commerciale Vialarga, il Quartiere San Vitale - San Donato che ha concesso il patrocinio, Enpa sez. di Bologna, e le Associazioni: Vagabondo canile di Sasso Marconi, Una Zampa sul cuore e Follow the Bunny.



Le iniziative a favore delle fasce più deboli non finiscono qui, perchè sabato 3 luglio alle ore 11:00 verrà inaugurata la “FUN-tasy Area” all’esterno del Centro, uno spazio che accoglierà Il Minigolf, l’area compleanni e il mini laser-tag, un’attrattiva per momenti di svago e relax per bambini, ragazzi e adulti che vogliono divertirsi in maniera spensierata e sicura.



L’intero incasso della prima giornata inaugurale verrà interamente devoluto a Cucine Popolari per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità per le persone bisognose.



Dice il Direttore Gianfranco Luce: << dopo tanti mesi di chiusura e restrizioni, siamo molto felici di poter dare l’avvio alla stagione estiva con due appuntamenti dedicati alle famiglie. Da sempre Vialarga sostiene la campagna contro l’abbandono degli animali nel periodo estivo e poter veicolare un messaggio così importante attraverso un testimonial così importante come Andrea Mingardi è vero onore.

Anche Cucine Popolari c’è un rapporto di collaborazione che dura nel tempo, per questo siamo contenti che gli incassi della prima giornata inaugurale di FUN-tasy Area, siano destinati a loro.>>



Appuntamento dunque il 2 e 3 luglio dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 al Centro Commerciale Vialarga.

