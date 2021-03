"Due passi nel Volontariato" è un invito a conoscere il volontariato di Nuova Acropoli tramite una presentazione online sabato 27 marzo alle ore 18.00 sulla piattaforma Google Meet.



"Facciamo due passi", ci diciamo, per muoverci dopo una giornata di stasi, per uscire e poter godere delle bellezze della Natura, ma anche per vedere gli altri e andare loro incontro: quello che al momento purtroppo ci manca.

Due passi si possono fare anche nell'avvicinarci a un tema che ci interessa e che non abbiamo mai avuto modo o tempo di approfondire. Due passi per proiettarci insieme verso azioni future che siano anche generose, nella dimensione umana a cui tutti apparteniamo.

Quale tempo migliore di questo, quindi, per scoprire in quanti modi diversi possiamo essere utili alla nostra città?!



Proprio per catalizzare le migliori intenzioni dei cittadini, Nuova Acropoli Bologna riattiva il proprio corso di Formazione al Volontariato, già da ora!



Il percorso, che fornisce un bagaglio teorico-pratico, sarà suddiviso in due moduli.

Il primo, per il momento online, ci introduce ai temi sensibili per un volontario, come l’etica e la realtà del volontariato, l’ecologia e le situazioni di rischio in caso di intervento; il secondo modulo, pratico, prevede una formazione in presenza che spazia dalle Radiocomunicazioni al Primo Soccorso.



Il corso è gratuito per gli studenti e prevede solo un piccolo contributo per la polizza assicurativa, obbligatoria per legge e a copertura dell’intera attività.



Se anche tu sei desideroso di renderti utile dove necessita, ti aspettiamo sabato 27 marzo!

Puoi prenotarti seguendo le modalità descritte sul nostro sito: bologna.nuovaacropoli.it





Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it

oppure cell. e WhatsApp 366 8311974.

Per saperne di più: bologna.nuovaacropoli.it