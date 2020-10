"Due piccioni con una favola": spettacolo di circo contemporaneo

Per acchiappare due piccioni con una fava bisogna essere veramente fortunati. Invece, se acchiappi tre piccioni con una favola, non sei più sicuro di ritenerti fortunato.



Tre personaggi disastrosamente comici saranno i protagonisti di questa favola. In un mondo dove la normalità si è presa una pausa, fatto di oggetti e persone volanti, riuscirà la favola a trovare il suo lieto fine?



Cieocifa è pronta a farvi prendere il volo, il problema sarà l’atterraggio!!



Lo spettacolo fa parte di Art. Nove, la rassegna autunnale di arti performative organizzata dall’associazione culturale Arterego in co-progettazione con il Comune di Sala Bolognese.



Tutti gli eventi sono adatti ad adulti e bambini, a ingresso libero e uscita a cappello. L’offerta a fine spettacolo è libera, e contribuirà al finanziamento della rassegna stessa.



PRENOTAZIONI:

- Telefonica:

chiamare nelle fasce orarie 10:00-12:00 & 16:00-20:00 al +39 3534098322

- Online:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-due-piccioni-con-una-favola-cieocifa-122582346097

Online