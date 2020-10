Due torri e infinite stelle - Marianna Brogi - aughedizioni

Venerdì 23 Ottobre ore 19,30 Mercato Albani insieme a Marianna Brogi parliamo del suo libro: DUE TORRI E INFINITE STELLE

Bologna è contraddistinta dalle due torri: un tratto ancestrale che denota una solidità proiettata verso il cielo. Una stabilità che, per i protagonisti di questo romanzo, appare come una chimera ben lontana dalle stelle. Cristina, tatuatrice in cerca di fondi per avviare una nuova bottega, si rivolge alla banca in cui suo padre era stato umiliato dal direttore, il dottor Gamberini. Ad accoglierla è Elena, figlia del direttore; l’incontro con Cris innesca una nuova consapevolezza in lei, ingabbiata in un matrimonio felice solo di facciata. E nel firmamento dei Gamberini non è l’unico astro offuscato dalle aspettative disattese: Anna Laura, moglie di Paolo, è costretta a mettere in discussione la propria capacità di tenere unita la famiglia quando Marco, l’altro figlio, è alle prese con una separazione. Il capofamiglia, dal canto suo, si ritrova a dover affrontare un colpo più duro della corazza che indossa. A fare da insolito collante, una cagnolina – Happy – che sembra volersi far carico delle amarezze di tutti. Le loro storie si incrociano in un turbine di equivoci, necessità di spogliarsi delle convenzioni e volontà di trovare un equilibrio soddisfacente e scevro di sterili certezze.

Vineria Il Pollaio, Lo Sbando Cucinotto, Bollore Vermuteria e Safagna CucinaBIo, accompagneranno le nostre chiacchere con le loro prelibatezze