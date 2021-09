Duo Bucolico live all'Estragon

Il Duo Bucolico nasce nel 2005 in Romagna frutto delle menti di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli. I due artisti scrivono canzoni di ‘cantautorato illogico d’avanguardia’ e dal vivo riescono sempre a suscitare l'ilarità generale che gli ha permesso di coprire negli anni più volte la penisola con i loro tour.

Hanno all’attivo sette album, di cui l’ultimo è Random (Cinedelic Records) in uscita ad Aprile 2019. Il loro stile è volutamente ebbro e ironico, la leggerezza molto pensosa con venature di antropologia anarchica. I concerti sono un concentrato di improvvisazione e libertà, in una continua ricerca del contatto col il loro pubblico, molto eterogeneo ed affezionato.

Il concerto si terrà all'aperto con posti seduti, nel rispetto delle vigenti Normative Anti-Covid.

L’ingresso all'area del concerto sarà consentito con presentazione del Green Pass o di esito negativo di tampone entro le 48h precedenti l’evento.

I biglietti per l'accesso gratuito al concerto saranno disponibili, fino ad esurimento, a partire dalle ore 19.00 del giorno del concerto presso la biglietteria adiacente il palco.

