Coltivare il futuro piantando un albero: appuntamento all'Oasi Lagoverde

Domenica 14 gennaio dalle 10.30 alle 15.30. Ecco cosa si fa:



1-Vieni all’Oasi Lagoverde di Bologna (Associazione di Volontari), in Via Cristoforo Colombo 77/9 dalle ore 10.30 alle ore 15.30 e riceverai GRATUITAMENTE un giovane albero in vaso.



2-Piantalo dove vuoi tu nello spazio della nostra (e vostra) riserva naturale e potrai guardarlo crescere nel corso del tempo.

Sarà per sempre il TUO albero scelto da TE, con il TUO nome o la TUA dedica scritta da TE. Potrai sempre venire a visitarlo quando lo vorrai.



3- Contribuirai in questo modo a salvaguardare l’ambiente per gli adulti di domani.



Gallery





Per info 370/3393352.