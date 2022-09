“E luce Fu. La Materia Illuminata” Mostra d'Arte Materica e Sostenibile

La mostra è divisa in un percorso di tre sezioni che seguono la rivalutazione della materia: MATERIA, UOMO e SOSTENIBILITÀ. Partendo dalla riflessione che materia è tutto ciò che ci circonda e costituisce, si passa poi all’analisi del distacco dell’uomo dalla propria natura materica, per arrivare infine alla ricerca di un equilibrio. Infatti nell’ultima sezione sono esposte opere realizzate con materiale di recupero, concretizzando il concetto di sostenibilità che è alla base della circolarità dei processi naturali.

Le ideatrici e responsabili del progetto sono Valentina Dereani e Marta Salvarani, studentesse del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico per gli anni accademici 2020-2022. L’idea progettuale è tra le vincitrici dell’International Proximity Project, un concorso per progetti giovanili ad alto impatto sociale nato all'interno del Welfare HUB di prossimità di Duino, promosso da Fondazione Èbbene, Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ONLUS e Fondazione San Gennaro, in collaborazione con Next - Nuova Economia.





In collaborazione con: Eclipsis Style Project e Auxilia Foundation con il contributo di: Wefare di Prossimità, Fondazione Èbbene, Fondazione di Comunità San Gennaro e Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ONLUS. Con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La mostra collettiva d’arte materica e sostenibile che vuole far luce sulle radici ideologiche della crisi climatica, ospita artisti nazionali ed internazionali, tra cui gli storicizzati: Bruno Munari, Giorgio Celiberti, Veronika Richterová, Giulio Menossi, Pietro Galliussi, Mauro Milani, Claudia Raza, Nello Taverna, Renzo Nucara, Alberto Bessone. L’attenta selezione del comitato scientifico di Avanguardie Verdi ha voluto dare particolare attenzione agli artisti più giovani e premiarli per l’innovazione e la sensibilità verso le linee guida del progetto.

In esposizione le opere di:

Eleni Aidonidou

Aurora Avvantaggiato

Suzanne Barfuss

Alberto Bessone

Nadia Blarasin

Beppino Bosa

Giorgio Celiberti

Ezio Ciprian

Alice Colacione

Francesca Danese

Paolo Debiasi

Davide Dicorato

Pietro Galliussi

Adriana Ghiraldo

Francesco Liberti

Carmine Lo Regio

Moysa Di Michela Mazzero

Me(A)Ls

Giulio Menossi

Mauro Milani

Denise Montreseor

Bruno Munari

Martina Musio & Francesca Iannucci

Renzo Nucara

Sandra Olivieri

Claudia Raza

Veronika Richterová

Michele Seffino

Nello Taverna

Diego Totis

Paolo Vitale

Raffaele Vitto



