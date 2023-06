È ora di ¡MAS!, il Festival degli studenti di Bologna

Dalle band scolastiche agli artisti affermati come TrediciPietro, dai laboratori di street art ai dibattiti sulle tematiche più calde dell’attualità, e poi corsi di skate, spikeball e ultimate frisbee, un’area dedicata allo sport e una curata da Beautiful Gallery, la prima galleria italiana di arte interattiva nata proprio sotto le Due Torri.

Sarà una programmazione intensa, quella di ¡MAS!, il primo festival di fine anno scolastico dell’era post-pandemica. Una giornata di festa e di contenuti voluta e organizzata dagli studenti e studentesse delle 10 scuole cittadine di Bologna e Casalecchio: Belluzzi, Copernico, Crescenzi-Pacinotti-Sirani, Da Vinci, Fermi, Galvani, Laura Bassi, Minghetti, Righi, Sabin.

Dall’ideazione dell’evento, al perfezionamento di una linea artistica, alle prime telefonate di contatto con gli ospiti, alla definizione di contenuti, alla gestione degli spazi, alla realizzazione della visual identity che caratterizza la grafica dell’evento – che troveremo sugli stampati, i manifesti, le magliette - alla vera e propria partecipazione in veste di protagonisti alla serata: l’intera manifestazione è frutto di un lavoro di mesi, svolto in parallelo con gli impegni scolastici, e ferrea disciplina, dagli stessi studenti, che rivendicano con determinazione i motivi e i bisogni che l’iniziativa mira a soddisfare:

“Tre anni sono pochi, se considerati nell'intera vita di un essere umano,” dichiarano “ma possono essere tantissimi se ponderati su un ciclo scolastico, soprattutto se si considerano i cinque anni delle superiori, momento fondamentale di crescita e apprendimento sociale, accademico e professionale. Tutto ciò che le generazioni che ci hanno preceduto davano per scontato, per noi è diventato complesso. Abbiamo dovuto riconquistarci tutto: gli spazi, i diritti, le relazioni, i trasporti, la quotidianità scolastica. Nel silenzio generale e nonostante il giudizio di chi ci osservava da fuori, siamo lentamente riusciti ad appropriarci di quella che un tempo non era considerata altro che la normalità. Ma non ci basta la normalità. Ora vogliamo la straordinarietà”.

Gli studenti hanno anche stabilito un obiettivo di budget necessario alla copertura dei costi vivi supportati, dell’ammontare di 3mila euro, che a oggi è stato raggiunto all’80%. La raccolta fondi è tutt’ora in corso sul sito di Idea Ginger.

Il programma

La giornata si aprirà alle ore 15:00 con un focus sulle tematiche ambientali, mai come oggi particolarmente sentite nella popolazione studentesca bolognese, fortemente scossa dai fenomeni atmosferici che si sono abbattuti sulla Regione in questi giorni, con il Dibattito animato dai Fridays for Future e dai collettivi studenteschi.

Dalle ore 16.00, spazio alle tematiche correlate alla sicurezza personale nella “gestione della notte”, grazie all’intervento esperto dei collettivi La Mala Education e FreeZone.

A partire dalle ore 17:00, sarà la musica a salire in cattedra con i gruppi studenteschi Beeswax, Leo Band, Banditi(s) e i Dj-set di Dj Giovanni. Il momento più atteso sarà quello che vedrà salire sul palco il giovanissimo trapper felsineo Tredici Pietro, anticipato da Macello. In chiusura di serata, DJ Lux e DJ Baso.

Si intreccia con la programmazione musicale quella artistica con, alle 17.30, JUMP! installazione immersiva di arte ludica firmata da Beautiful Gallery Bologna, e alle 18.00 il Workshop di Street art con Cesare Bettini, che invita i ragazzi a dare gas alle bombolette e sfogo alla propria creatività su di un pannello di 10 metri, interamente a loro disposizione.

La serata vedrà l’amichevole partecipazione dell’attore Nicola Borghesi di Teatro Kepler 452, che affiancherà i più valorosi tra gli studenti, prestati alla conduzione, in veste di co-conduttore.

L’Area Sport, allestita nell’area verde adiacente alla piazza, ospita due iniziative dedicate a tre sport alla portata di tutti: Ultimate frisbee e Spikeball, realizzata con Bologna Flying Disc e con Roundnet Club Bologna e lo spazio Skate, realizzato con BSS - Bologna Skate School, allo Skate Park.

L’evento è organizzato sotto la direzione artistica degli Studenti degli Istituti Superiori di Bologna, con il supporto organizzativo di Fondazione Entroterre e di Estragon, per DiMondi Festival.