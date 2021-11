A pochi km dal centro di Bologna, fuori Porta Lame, c'è Trebbo di Reno con la sua biblioteca fervente di iniziati e culturali per ogni età. Il 20 novembre, per la rassegna ECOLIBRARSI - Leggiamo il presente per scrivere il futuro, due laboratori per i giovani:

- alle 15.30 per bambini della scuola primaria (6-11 anni): un laboratorio condotto dallo scrittore Francesco Gungui sui libri della serie Jack Pigòn (Giunti)



INFO E PRENOTAZIONI con mail a isoladeltesoro.trebbo@gmail.com