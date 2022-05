"Eden in BO": pomeriggio di laboratori al Parco dei 300 Scalini

Un pomeriggissimo di laboratori e musica, aperto a tutte le età, in cima al Parco dei 300 Scalini. Eden in BO è un evento partecipativo in cui il pubblico può contribuire attivamente alla creazione dell’evento attraverso la collaborazione con gli artisti e le associazioni ospiti. L’evento si rivolge a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco, imparando cose nuove e interagendo con la natura e l’ambiente circostante.



Sali: L’evento comincia dal percorso a piedi attraverso i parchi di Villa Spada e dei 300 scalini.



Crea: Il pomeriggissimo di Eden in BO con i laboratori, adatti a tutte le età.



Partecipa: Al termine dei laboratori, le performance musicali al tramonto, di Idra e Delef. Il cibo e le bevande saranno gestiti dall’Associazione Teatro dei Mignoli in collaborazione con La zappa e il Mestolo.



Eden in BO fa parte di Diametro, la rassegna esito del percorso che ha visto gruppi di spettatori, spettatrici, musiciste e musicisti mettersi in gioco nel ruolo di operator? culturali.