"Edipo. Una fiaba di magia": quale storia vive nella terra? La Sfinge lo sa

Da venerdì 17 a domenica 19 dicembre lo spettacolo "Edipo. Una fiaba di magia" al Teatro Arena del Sole. La storia di Edipo è una tipica fiaba di magia che si ricollega ai culti di fertilità delle antiche civiltà dei fiumi: la vecchia madre terra accoglie nel suo grembo il giovane seme che vi penetra per nascondersi, dormire e generare un frutto.

Ma cosa succede là sotto, in quel tempo di macerazione e morte del seme nella terra, durante l’inverno?

Quale storia vive nella terra? Come entrarvi dentro e vederla?

La Sfinge lo sa, ma apre il sipario a coloro che sanno decifrare i suoi enigmi. Solo quando i bambini avranno trovato una soluzione agli oscuri quesiti potranno accedere nell’antro della terra dove un seme, in essa custodito, dischiusosi diviene un uomo: Edipo.

Chiara Guidi, una delle fondatrici della Socìetas Raffaello Sanzio oggi Societas, ha da più di vent’anni messo a punto un’idea di teatro infantile e di sperimentazione della voce per interrogare il teatro e vedere come, attraverso infanzia e voce, questo può diventare un’esperienza sonora di lingua e parola.

Tra infanzia e voce vi è un’intuizione: il teatro ha bisogno della forza rivoluzionaria dei bambini, perché attraverso di loro è possibile saltare nel vuoto che l’immaginazione del gioco spalanca; questo consente di mettere alla prova il linguaggio, e quindi porsi in ascolto di ciò che non c’è, ma c’è.

Come in Fiabe giapponesi, l’esercizio teatrale messo in pratica da Chiara Guidi cerca nel gioco la possibilità di sperimentare un’altra visione del mondo in cui il suono diventa palpabile e le forme si trasformano, passando l’una nell’altra, come quando i bambini vedono nella sedia un cavallo.