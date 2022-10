Editors Live Tour 2022

Dopo aver presentato il singolo Heart Attack, primo assaggio della nuova svolta musicale della band, e aver ufficializzato come membro permanente della band il produttore Benjamin John Power, gli Editors annunciano due nuove date in italia in autunno. Due show di fila imperdibili a Milano e venerdì 21 ottobre live sul palco dell'Unipol Arena.

I membri della band si sono incontrati alla Staffordshire University mentre studiavano Music Technology, ma presto si resero conto del fatto, per loro, che la tecnologia non fosse la strada giusta e cominciarono ad esibirsi a Stafford e Birmingham.

La band si esibì per la prima volta nel 2002 sotto il nome di Pilot. Durante il college la band escogitò una strategia di marketing che consisteva nel mettere centinaia di adesivi in giro per Stafford con la scritta "Who's the pilot?". Solo successivamente si accorsero che il nome fosse già stato scelto da un gruppo pop scozzese degli anni '70, quindi decisero di cambiarlo in "The Pride".

Decisero di realizzare un videoclip sotto questo nome contenente le tracce "Come Share the View" e "Forest Fire" e di caricarlo su internet.

Lo stile degli Editors racchiude molte influenze della "new wave" anni ottanta, spesse volte ricordano Ultravox, New order, e gli stessi Cure di cui hanno fatto la cover di Lullaby, con l'ultimo album e in particolare con il pezzo Black Gold, si affiancano alle sonorità epiche ed elettroniche dei Depeche Mode attuali mettendo in secondo piano le chitarre di An End Has a Start

