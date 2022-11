Edu Lobo & Quartet al Teatro Celebrazioni

Giovedì 24 novembre torna in Italia, dopo molti anni e in esclusiva nazionale, uno dei massimi cantautori brasiliani di sempre. Fin dagli anni Sessanta, Edu Lobo è stato protagonista della bossa nova e del jazz samba, scrivendone alcune delle pagine più significative assieme a mostri sacri come Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento, Maria Bethânia e Gal Costa.

Nella sua sterminata produzione discografica spiccano due opere immortali come “Edu & Tom” e “O grande circo místico”, punte di diamante di una carriera costellata di grandi successi che hanno segnato sessant’anni di musica popolare brasiliana.