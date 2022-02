Effetto brama: suoni da futuri passati II

Sonorizzazione dal vivo di film pionieri della fantascienza

a cura del collettivo Effetto Brama



Secondo appuntamento della rassegna con la sonorizzazione di

The Last Man on Earth (1964) di U. Ragona e S. Salkow



Formazione:

- Laura Agnusdei, sax tenore ed elettronica

- Stefano Pilia, chitarra elettrica e sintetizzatore

- Giulio Stermieri, organo e sintetizzatore



Effetto Brama è un ottetto di giovani musicist? emiliano-romagnol? che opera nell'ambito della sonorizzazione dal vivo e della sintesi tra linguaggi multimediali e nuova musica.



Il collettivo collabora con l'associazione Home Movies sonorizzando “Il Gesto delle Donne” e “The Shape of Things to Come” in occasione del Festival Archivio Aperto 2020 e "Memoryscapes. Viaggio in Italia" per SixToSix 2021.