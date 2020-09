Eima International: a BolognaFiere dal 3 al 7 febbraio 2021

Eima 2020: orna la rassegna mondiale della meccanica agricola, che si svolgerà dal 3 al 7 febbraio 2021 a Bologna. Ai protocolli sanitari già previsti per ogni evento fieristico si aggiungono iniziative che tengono conto delle caratteristiche specifiche di EIMA International. Potenziamento del personale di vigilanza, velocizzazione degli ingressi, speciali APP per il controllo dei flussi di pubblico nelle diverse aree del quartiere fieristico sono solo alcune delle misure annunciate per rendere ancora più sicura la rassegna bolognese. Di grande utilità la Preview digitale, che si terrà su piattaforma virtuale dall’11 al 15 novembre prossimo, e che consentirà agli operatori di preselezionare le aree d’interesse e razionalizzare il calendario degli incontri in Fiera.

Un 'gruppo tecnico di esperti per la sicurezza' ad hoc, composto da esperti sia della Fiera di Bologna sia di Federunacoma (l'associazione dei costruttori italiani che organizza l'esposizione), avra' il compito di verificare la rigorosa applicazione dei protocolli che, d'intesa con le istituzioni, prevedono percorsi separati in entrata e in uscita per i visitatori, mascherine, controllo della temperatura e procedure per l'igienizzazione degli ambienti ma anche precise disposizioni anche per gli allestitori, che dovranno operare all'interno delle aree di stretta competenza e dei 'gate' preassegnati. D

Ad Eima International sarà poi incrementato il numero degli addetti alla sicurezza per evitare assembramenti e facilitare il flusso ordinato dei visitatori cosi' come, segnalano gli uffici di via Michelino, saranno velocizzate le operazioni di ingresso anche tramite sistemi di accredito online, che eviteranno le file alle biglietterie e le soste ai tornelli, ed anche in fase di allestimento verranno privilegiate strutture di rapido montaggio per ridurre i tempi di permanenza in fiera degli addetti. Ma soprattutto, nell'agenda del gruppo tecnico c'è il potenziamento dei sistemi di gestione dei flussi e degli accessi anche tramite app: saranno immediatamente scaricabili dai visitatori e indicheranno in ogni momento della giornata i flussi di pubblico nei vari padiglioni, suggerendo i percorsi piu' fluidi.