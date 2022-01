“El Festejo”: la prima mostra personale dello street-artist Aryz

“El Festejo” è la prima mostra personale in Italia dell’artista spagnolo Octavi Arrizabalaga, meglio conosciuto come Aryz, uno dei più famosi ed apprezzati street-artist al mondo. Questo progetto espositivo site-specific è visitabile presso gli storici ed importanti spazi dell’Ex Chiesa di San Mattia a Bologna, nel cuore della città. Oltre a tre sorprendenti installazioni di enormi dimensioni, saranno presentate al pubblico 5 litografie, in edizione limitata, realizzate per l’evento e che saranno esposte nelle maestose nicchie della Ex Chiesa. Visitare El Festejo significa prendere parte ad uno strano e divertito evento collettivo, il cui ritmo è scandito dai personaggi femminili ritratti. Ognuno di essi rappresenta una sfumatura differente di ciò che il titolo può significare; dalla figura dipinta sulla gigantesca installazione di nove metri alle litografie.

Lo stile di questo grande street artist è inconfondibile; le figure sono ritratte in quelli che sembrano apparentemente dei bozzetti, degli studi preparatori dei personaggi, forse un omaggio alla pittura tradizionale da parte di Aryz. Tuttavia, queste opere sembrano vibrare, tanta è la forza espressa da quelle figure che si sovrappongono, si sdoppiano o che mostrano frammenti dei loro corpi, quasi anticipando dei possibili movimenti in una sorta di cortocircuito pittorico. I colori tenui, le campiture larghe, senza dettagli, sono altrettanto importanti nello stile di Aryz. L’effetto è quello di una pittura senza tempo anche se contemporanea, capace di proiettare i soggetti ritratti in una dimensione sospesa, straniante.