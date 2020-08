EL V and the Gardenhouse

La band Latinoemiliana capitanata da EL V, ha festeggiato nel 2013 25 anni di musica. Dopo centinaia di concerti in Italia e non solo, dopo le collaborazioni internazionali con TONINO CAROTONE e quella ancora attiva con SERGENT GARCIA, è nato il desiderio di portare live una versione acustica della band . Da qui l’idea di esibirsi senza batteria, basso e sassofoni, solo con chitarre classiche ed acustiche, una tastiera che diventa un pianoforte nel miglior dei casi e le voci in primo piano !

El V e la sua band propongono il loro personalissimo Reggae Latinoemiliano, un viaggio musicale imperdibile tra Giamaica, Cuba, Messico e un pizzico di Brasile!...buscando otro lugar.

Cucina aperta dalle ore 20:00, menù a base di crescentine e piadine

Inizio concerto ore 22:00