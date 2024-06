"Elda and the monsters": il film tra pseudo-documentario e fiction

Elda, aspirante star del glam rock, scopre nuovi modi di amare e crescere attraverso un pellegrinaggio all’altare di una donna trans uccisa e sepolta in una foresta. Nel suo desiderio di diventare una star, Elda entra in conflitto con il timido alter ego Diego, con cui condivide il corpo. Il film, sospeso tra pseudo-documentario e fiction, esplora il tema del rock transgender e della queerness. Il viaggio nella foresta rappresenta un percorso iniziatico dove identità sessuale, amicizia e ambiente naturale si fondono, celebrando la complessità dell’individuo e l’interconnessione con la natura, oltre le limitazioni dei binarismi.



Nicolás Herzog è cresciuto in Argentina, dove ha lavorato come produttore e regista di spot pubblicitari, documentari e programmi TV prima di dirigere i lungometraggi Red Orchestra, Night Flight e Shadow Rooster, che hanno partecipato a festival internazionali ottenendo numerosi premi.





introduce l’attrice Natalia Curcho