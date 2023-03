Eleazaro Rossi in "L'ora di religione"

Lunedì 20 marzo Eleazaro Rossi in scena al Teatro Duse con lo spettacolo "L'ora di religione".

Dopo il successo del tour estivo de L’Ora di Religione, torna in scena nei teatri di tutta Italia, il live show di stand up comedy di Eleazaro. Uno spaccato comico tra esperienze dirette e satira sociale senza la velleità di insegnare niente a nessuno, che riporta in scena tutto l’umorismo e la verve dell’irresistibile stand-up comedian, fresco del Premio Satira Forte dei Marmi.

Il tour, prodotto e distribuito da For Laughs’ Sake, ha visto il proprio esordio teatrale con le 2 anteprime al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, entrambe andate Sold Out in prevendita. Il 2023 vedrà quindi ripartire il tour da Perugia alla Sala dei Notari, per uno spettacolo che si appresta a toccare più di 20 città in tutta Italia.

Dopo aver messo in pensione il suo primo monologo e la chiusura della sua prima stagione a Le Iene Eleazaro fa uscire il nuovo lavoro: L’ora di religione. Disclaimer: non è una vera ora di religione e non ha intenzioni pedagogiche. Lo show si fa megafono dei pensieri e del vissuto di Eleazaro, tra esperienze genitoriali, familiari, professionali ed educative, sgretolando bon-ton, etichette e convenzioni della nostra società, mettendo sempre al centro un forte senso di umanità.