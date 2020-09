Electric Mobility for You: la gamma ibrida ed elettrica Renault spiegata da Mihajlovic

Che cos'hanno in comune il calcio e le auto ibride ed elettriche? Ce lo spiega Mister del Bologna F.C. Sinisa Mihajlovic sabato 3 ottobre durante l’ evento in streaming della Concessionaria ufficiale Renault Draghetti “Electric Mobility For You”, durante il quale sarà presentata l’esclusiva nuova gamma ibrida ed elettrica del marchio Renault.

Registrati sul sito e assisti all’evento in streaming comodamente da casa tua per scoprire tutte le novità della nuova gamma, oltre a tante curiosità sulla carriera calcistica del Mister Mihajlovic!

RENAULT ELECTRIC MOBILITY FOR YOU: L’OFFERTA ELETTRIFICATA PIÙ COMPLETA FRA LE UTILITARIE

Durante l’evento verrà presentata la nuova gamma ibrida ed elettrica Renault, che va a posizionarsi come la gamma elettrificata più completa del mercato nel segmento B.

In particolare, Nuova Zoe, l’auto 100% elettrica perfetta per la vita quotidiana, in grado di seguirti in ogni situazione sia in città che fuori, che propone molte innovazioni al servizio del comfort e del piacere di guida; Nuova Clio Full Hybrid, da sempre iconica, oggi per la prima volta anche ibrida, con tutta la sua tecnologia e il suo piacere di guida che si uniscono all’innovativa motorizzazione; Nuovo Captur Plug-in Hybrid, il SUV ideale sia per guidare in città che per raggiungere la meta più lontana, perché con la sua nuova tecnologia scegli tu quando guidare elettrico.

Non perdere l’occasione di provare le nuove auto della gamma ibrida ed elettrica Renault presso la Concessionaria ufficiale di Bologna Draghetti, in Via Ferrarese 215 o in Via Giuseppe Dozza 12. Potrai prenotare il test drive delle nuove vetture anche il giorno dell’evento streaming di sabato 3 ottobre.

