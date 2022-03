Electropical, Farrapo & don Maver Combo Orquestar

ELECTROPICAL è la festa di punta creata dai ragazzi di Gentle Freak Bros, niente di meglio per celebrare l'arrivo della primavera!

Il tema è tropicale e la musica più che mai, vestitevi a modino.



Farrapo è un dj e producer di musica world dalle mille sfaccettature. In questa occasione sarà sul palco con altr? musicist? per mixare beats elettronici con percussioni cubane, flauti amazzonici e profonde sonorità caraibiche.



Percussioni: Oscar Martin del Rio

Flauti, Bandoneon: Don Gaita (Carlo Maver)

Voce: Clara Rosalita Andrès

Chitarra: Paolo Prosperini



Opening: Dj Rosalita