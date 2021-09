Elegie presentazione del libro di Neviana Calzolari

Mercoledì 8 settembre presentiamo il libro ELEGIE di Neviana Calzolari con illustrazioni di Tiff Lion (Incontri Editrice).

Dialoga con l'autrice: Giorgio Mattei.



Prenotazione tavoli 051.5060789 o messaggio!

Dehor con accesso libero

Tavoli al chiuso con Green Pass



Se si hanno avute la fortuna e il coraggio di cercare, e poi raggiungere, la bellezza e l’autenticità in sé e nel mondo, a un certo punto arriva il momento della consapevolezza che esse non sono sempre nella nostra disponibilità, che non possiamo sforzarci di trattenerle, e che bisogna essere preparate a perderle pur avendole trovate. Dopo aver cercato di rendere la vita un fiume che si ingrossa sempre di più fino ad arrivare al mare, subentra un desiderio di ritorno alla foce che avviene nel segno della malinconia e del senso della perdita, ma anche della ricerca di un equilibrio interiore più profondo e riflessivo, capace di far apprezzare i territori geografici e mentali, le situazioni e le persone più importanti che hanno attraversato la vita stessa. In Elegie questi territori geografici e mentali, le situazioni di vita che mi hanno segnata, nel viaggio di ritorno verso la foce si condensano come in tante pozzanghere di origine nella cui piccolezza si trova concentrato tutto quello che poi è stato, o dovrà ancora essere, il mio futuro.



L'autrice

Neviana Calzolari nasce a Fabbrico (Reggio Emilia) il 27 luglio 1961. Diplomatasi in Chimica Industriale al’I.T.I. Enrico Fermi di Modena nel 1980, successivamente si laurea in Sociologia al’Università di Trento nel 1988. Dal 1986 lavora nel Settore Politiche Sociali del Comune di Modena occupandosi nel corso degli anni di tossicodipendenze, carcere, sostegno lavorativo e abitativo ad adulti in situazione di disagio e senza fissa dimora; attualmente è responsabile dell’Ufficio Qualità dello stesso settore. Dal 1991 al 1994 partecipa alla Scuola Psicosociale del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale di Milano. Nel 2006 inizia un percorso di transizione sessuale che culminerà nell’intervento di riassegnazione chirurgica a Bangkok nel 2012. Nel 2018 esce il suo primo libro per la Giovane Holden Edizioni, Copenaghen Punto Zero. La vita tra due morti, libro di liriche ispirato al percorso esistenziale segnato dalla transizione di identità sessuale. Sempre sul tema dell’identità sessuale ha partecipato come performer allo spettacolo curato da Alberta Pellacani e Barbara Corradini, con la collaborazione di Laura Elmi Metamorfosi 46. Un genere di verità.





L'illustratriceTiff Lion, nata a Padova, è artista, musicista e performer. Attiva nella scena elettronica come Tying Tiffany, nel corso degli anni ha partecipato a diversi festival internazionali. Ha all’attivo collaborazioni per colonne sonore cinematografiche, serie televisive e videogames.

