"Elephant Brain" al Covo Club

Sabato 10 dicembre gli "Elephant Brain" live al Covo Club.

“Canzoni da odiare” è il secondo full lenght della band perugina Elephant Brain in uscita l’11 novembre 2022 per Libellula/Believe in digitale, cd e vinile. Scritto a cavallo tra il 2020 e il 2021, arriva dopo “Niente di speciale”, l’esordio sulla lunga distanza pubblicato nel 2020 – due settimane prima che il mondo, per come lo conoscevamo prima, si fermasse – che raggiunge oltre 1 milione di ascolti su Spotify. Anticipato dai singoli “Anche questa è insicurezza” (con il quale la band conquista la copertina della playlist Spotify Rock Italia), “Neanche un’ora sveglio”, il nuovo album è stato registrato e mixato da Jacopo Gigliotti (Fast Animals and Slow Kids) e masterizzato da Giovanni Versari, entrambi già dietro le quinte del lavoro precedente.

Gli Elephant Brain sono Vincenzo Garofalo, Andrea Mancini, Emilio Balducci, Roberto Duca, Giacomo Ricci e nascono nel 2015 a Perugia.