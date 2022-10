"EletriCircus": performance circensi e musica elettronica

Sabato 15 ottobre lo spettacolo ElectriCircus in scena sul palco del Mercato Sonato. ElectriCircus è un nuovo format di serata durante il quale performance circensi si mescolano a musica elettronica per creare un'esperienza visiva e musicale totalizzante. Big tunes e succosi remix prodotti da alcuni dei migliori Dj della scena elettronica nazionale sposano performance folli e accompagnano l‘audience in un viaggio sinestetico e immersivo.

Programma:

8:30 Apertura porte

19:30 The Freddie Show di Andrea Castiglia (Co. Circo Puntino)

20:30 Vibrella Sound: A Cabarave Pedaling experience

22:30 Dj. Dave C (Techno) + performances circensi by Officina Acrobatica

Ingresso gratuito fino alle 20:30, dopo le 20:30 ingresso €5 + Tessera Arci*

Prevendite: boxerticket.it/eventi/circus-meets-the-dancefloor/

* Necessaria Tessera Arci 2022/23

È possibile tesserarsi in loco (10€)

Pre-adesione online: https://portale.arci.it/preadesione/assne-senzaspine/