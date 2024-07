Elezioni presidenziali USA: a Bologna ne parlano Prodi, De Casto e Luzzato Gardner

Indirizzo non disponibile

Venerdì 5 luglio, a partire dalle ore 10:00, presso l’Auditorium della Johns Hopkins SAIS Europe, si terrà un dibattito sulle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. L’evento prevede: l’apertura dei lavori da parte di Paolo De Castro, Presidente del Comitato Scientifico Nomisma; gli interventi di Anthony Luzzato Gardner, ex Ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione Europea, e Romano Prodi, ex Presidente della Commissione Europea ed ex Primo Ministro italiano. Moderazione di Renaud Dehousse, Rettore della Johns Hopkins University SAIS Europe. Nel corso dell’evento verrà presentato il nuovo saggio del Comitato Scientifico di Nomisma, intitolato “Traiettorie di Futuro: L’Industria Manifatturiera Italiana nel nuovo disordine mondiale“.