Elisabeth Zawadke ospite del 46° ottobre organistico francescano bolognese

Sabato 15 ottobre 2022 alle 21:15 si terrà il terzo appuntamento della 46° edizione dell’ Ottobre Organistico Francescano bolognese organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2.



Questo festival organistico rappresenta uno dei cicli più longevi e di maggior pregio di tutta Italia ed è il festival che ha dato propriamente vita a Fabio da Bologna Associazione Musicale.

Protagonista di questa serata sarà la solista Elisabeth Zawadke con un programma intitolato “Dal barocco al romanticismo tedesco con un omaggio a Jean Alain”. Zawadke è stata docente presso la Musikhochschule di Lucerna, attualmente insegna presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania e prosegue la sua attività concertistica in tutta Europa.

Il prossimo concerto sarà sabato 22 ottobre con protagonista Roberto Marini.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del city brand “èBologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Laboratorio Analisi S. Antonio, Ottica Garagnani, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, The man and the sea, NaturaSì.



L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.