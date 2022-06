"Elisir d'Amore" Donizetti al Teatro di Villa Mazzacorati

Sabato 25 Giugno e Domenica 26 Giugno ore 16:30.

Al Teatro 1763 di Villa Mazzacorati in Via Toscana, 19 Bologna, l'Associazione Culturale Teatroperando propone un ampia selezione in forma semiscenica e in costume dell'ELISIR D'AMORE celebre Opera del compositore Gaetano Donizetti.

Al pianoforte il maestro Dragan Babic e regia di Stefano Consolini.



Vi aspettiamo!!