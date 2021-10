"Elle" in scena al Testoni per la rassegna "Visioni 2021"

Sabato 23 ottobre ELLE in scena al Teatro Testoni.

Elle è la libertà di esplorare, scoprire le differenze, allontanarsi con la sicurezza di avere radici salde a cui tornare a seguito di un cambiamento.

Elle è la bilateralità del duo, la liquidità della nascita, un piccolo inno alla vita con le sue imprevedibili strade.

A partire dal gioco con pochissimi elementi di scena, prende forma una drammaturgia scenica in cui le attrici si relazionano fra loro e con gli oggetti, trasformando lo spazio attraverso azioni e immagini in grado di generare senso. Il gioco come invito al movimento, all’altro, a unire i fili, ad avvicinarsi, allontanarsi, esplorare.

L’opera ci parla della consapevolezza di se, dell’altro e del mondo esterno, costruita a partire dalla relazione con noi stessi,

con il mondo materiale e con gli altri esseri umani.

Durata: 35'

Età 1-4 anni

