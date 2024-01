EMAN live al Locomotiv Club

Sabato 13 gennaio 2024 EMAN live sul palco del Locomotiv Club.

EMAN, all’anagrafe Emanuele Aceto, nasce a Catanzaro. L’incontro e la collaborazione con il DJ producer Mattia Masciari (SKG) porta alla pubblicazione del primo disco totalmente autoprodotto: COME ACETO (2009).

Con il collettivo Kuanshot, si esibisce in diverse città italiane attirando a sé un pubblico sempre più vasto. Il 2012 è un anno cruciale: in seguito al successo del brano Insane, viene notato dalla Sony Music Italy che gli offre un contratto discografico. Anche il web non è rimasto indifferente all’artista. Il singolo “Amen” (che anticipa l’uscita dell’omonimo album) è stato per settimane primo in classifica nella “Viral50” di Spotify.

Il 19 febbraio 2016 esce AMEN (Sony Music Italia), il primo album ufficiale di Eman che, con 10 brani inediti e 2 bonus track, ha conquistato il 37° posto della classifica FIMI. Il cantautore, con la sua versatilità compositiva rappresenta una novità all’interno della scena musicale italiana. Il suo repertorio, difficilmente etichettabile, esplora mondi musicali spesso opposti: dal reggae al dark, dall’electro-rock alla musica d’autore contemporanea e d’ispirazione internazionale. Ad Aprile del 2019 viene pubblicato l’album EMAN per Artist First, preceduto dai singoli “Icaro”, “Milano” e “Tutte le volte”, quest’ultimo accompagnato da un intenso videoclip ispirato alla storia di DJ Fabo. Partecipa al Concerto del 1° maggio in Piazza San Giovanni a Roma prima di partire il mese seguente per un lungo tour che lo vedrà impegnato ad attraversare tutta la penisola.

Nel 2021 Eman approda in Mescal e pubblica diversi singoli tra l’ ultimo dal titolo Distratto uscito a fine aprile 2023.