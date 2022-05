Emanuele Colandrea live a Condimentioff

Tra gli autori più ispirati della nuova scena cantautorale romana, con una scrittura evocativa che si muove agilmente tra poesia e canzone d’autore, Emanuele Colandrea esordisce con il suo progetto solista nel 2015, dopo le fortunate esperienze con le band Cappello a Cilindro ed Eva Mon Amour. Tra i vincitori di Musicultura nel 2016, ha all’attivo due album e due Ep e annuncia ora il suo terzo lavoro di inediti. “Ok Emanuele”, il suo singolo di successo infatti anticipa “Belli dritti sulla schiena”, il nuovo album del cantante, autore e polistrumentista, uscito a marzo 2022 per l’etichetta FioriRari (che vede la produzione artistica di Pier Cortese) in esclusiva a maggio per CondimentiOff.

Emanuele Colandrea è un cantautore senza fronzoli, schietto e diretto, un' anima folk dedita ad una poetica gentile, votata alle piccole cose, alla vita nella sua autenticità. Un live coinvolgente, intimo ed esplosivo allo stesso tempo – chitarra e voce, accompagnato alla batteria da Erika Trivelloni.

Afferma Emanuele Colandrea: “Belli Dritti Sulla Schiena” è un disco scritto in prima persona senza l’intenzione di essere autobiografico. Ci sono dentro persone, pensieri e cicatrici indispensabili, sono in un certo senso canzoni promemoria, che ribadiscono, a me per primo, la differenza tra tenere e a mente e non

dimenticare.



19 MAGGIO 2022 ORE 21:00

EMANUELE COLANDREA

PRESENTAZIONE NUOVO DISCO

“BELLI DRITTI SULLA SCHIENA”

TEATRO BIAGI D'ANTONA

VIA GIORGIO LA PIRA 54, CASTEL MAGGIORE



Evento ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

oppure chiamando direttamente il 3282389373.



CondimentiOff è una rassegna curata da Articolture e Bottega Bologna (direzione artistica Fabrizio Tito Cabitza) per il comune di Castel Maggiore, sostenuta dall'Unione Reno Galliera.