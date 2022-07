Emilia, metamorfosi di un territorio - La pianura

al ritrovamento di una pellicola storica inedita, realizzata per il pubblico americano, nell’Emilia-Romagna degli anni ‘50, l’occasione di un confronto sulla metamorfosi del territorio, dall’Appennino al Delta. Nel cortile di Palazzo Zani, a Bologna, tra l’8 e il 10 luglio, tre serate con documentari e riflessioni sulla trasformazione dei paesaggi regionali, dal dopoguerra all’attualità



L’idea di proporre un ciclo di documentari dedicato alla metamorfosi del paesaggio dell’Emilia-Romagna nasce dalla collaborazione tra l’associazione Documentaristi dell’Emilia-Romagna e la Bonifica Renana, nell’ambito della XIV edizione di EstateDOC. Tutto parte dal ritrovamento presso i National Archives di Washington di un filmato inedito, intitolato EMILIA e girato tra il 1948 e il 1950, da Vittorio Gallo, noto documentarista italiano dell’epoca.



Il cortometraggio venne commissionato dell’amministrazione USA per raccontare ai contribuenti americani quali fossero stati gli effetti reali degli aiuti economici del Piano Marshall in Emilia-Romagna. Realizzato in lingua inglese, il filmato è stato sottotitolato grazie all’interessamento dello storico Mauro Maggiorani.



La Linea Gotica nella vallata del Savena (con le immagini di S. Ansano bombardata e della ricostruzione di Pianoro), il nodo ferroviario di Bologna, le industrie meccaniche postbelliche, il mercato del bestiame a Modena e la bonifica delle paludi nella Bassa sono solo alcuni dei temi che il documentario EMILIA racconta.



Al video inedito saranno abbinati documentari di tre autori contemporanei: Davide Maffei, Enza Negroni e Gianni Celati, recentemente scomparso. Alle proiezioni seguiranno i dialoghi con Franco Farinelli, geografo di fama internazionale e professore emerito dell’UniBo, Mauro Maggiorani, storico e archivista, Carla Di Francesco, presidente del FAI Emilia-Romagna, Maurizio Garuti, scrittore e Gabriele Gimmelli, redattore di DoppioZero.

La partecipazione consente l’assegnazione di 2 CFP agli iscritti all’ordine degli Architetti e 0,25 agli iscritti all'ordine degli Agronomi e Forestali



domenica 10 luglio 2022, ore 21,00

EMILIA (1951) documentario inedito di Vittorio Gallo, durata 21 minuti



Gabriele Gimmelli, redattore di DoppioZero