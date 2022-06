XXII Emilia Romagna Festival, la musica non ha barriere: 48 concerti e 30 differenti location

XXII Emilia Romagna Festival: dal 5 luglio al 9 settembre 2022, con anteprima del festival il 21 giugno. Saranno 48 i concerti in 30 differenti location per un viaggio musicale attorno al globo senza barriere e confini, con artisti internazionali e leggendari tra cui Ute Lemper, Hermeto Pascoal, Richard Galliano, Paolo Fresu, I Virtuosi Italiani, Gabriel Prokofiev e i Solisti Aquilani, János Balázs e tanti altri.

I GRANDI INTERPRETI INTERNAZIONALI

Grandi autori e interpreti internazionali per la stagione 2022 di Emilia Romagna Festival. Dopo l’inaugurazione con Ute Lemper e il suo ensemble su musiche di Astor Piazzolla e di altri autori della Parigi anni’50 strettamente connessi al percorso di Piazzolla (5 luglio, Rocca Sforzesca, Imola), di concerti ce ne sono tantissimi in giro per tutta la regione.

Un altro evento di punta, la prima esecuzione assoluta di Dante Concerto, opera commissionata da ERF a Gabriel Prokofiev, autore di partiture d’ispirazione classica e nello stesso tempo DJ e producer di hip-hop, grime e musica elettronica, nell’interpretazione de I Solisti Aquilani, tra le più prestigiose formazioni cameristiche internazionali, qui diretta da Aldo Sisillo, col flauto solista e dedicatario Massimo Mercelli, (16 luglio, Chiesa di San Domenico, Imola).

Ritroveremo Prokofiev a settembre, questa volta come compositore in residenza e interprete di un esclusivo progetto, Breaking Screens, nato dalla collaborazione tra ERF e l’Accademia Stauffer di Cremona, tra le più prestigiose istituzioni musicali italiane. Insieme a Gabriel Prokofiev, gli archi del Quartetto Noûs, Zoe Canestrelli alla viola e Marcello Sette al violoncello, daranno vita a un concerto in cui le composizioni di Prokofiev per archi e electronics interagiscono tra di loro, con una prima esecuzione italiana (nell’ambito di Concerti al Museo Diocesano, 6 settembre, Chiostro del Palazzo Vescovile, Imola; e nell’ambito di Forlì Grande Musica, 7 settembre, Sala del Refettorio Musei San Domenico).

Il concerto successivo vedrà come protagoniste assolute le chitarre degli Aïghetta Quartett, il celebre quartetto di Montecarlo, con un programma di composizioni originali e trascrizioni, da Rossini, De Falla e Bizet (18 luglio, Convento dei Cappuccini, Castel San Pietro Terme).

Dal Brasile alla Lettonia, con Aina Kalnciema, finissima interprete bachiana del clavicembalo e artista di fama internazionale, qui alle prese con un repertorio che affronterà brani non solo di Bach, ma anche di Müthel, Scarlatti e Bortnjans’kyj (31 luglio, Chiesa di San Lorenzo, Varignana).

I PROGETTI SPECIALI

"LA LIBERTÀ DELLA MUSICA": UN OMAGGIO A GYÖRGY CZIFFRA - Emozione senza limiti, libertà e tecnica sovrumana: sono queste le caratteristiche del pianismo di György Cziffra, che saranno celebrate a Imola da Emilia Romagna Festival, dopo Londra, Parigi e Vienna, in occasione dei 100 anni dalla nascita nel 2021, nell'ambito del György Cziffra Memorial Year, fra gli Anniversari dell'UNESCO. Il festival commemorerà per due giorni questa figura unica tra i pianisti di fama mondiale con due concerti, una mostra e un incontro. Protagonista di questa due giorni, il pluripremiato pianista ungherese János Balázs che presenterà l'eredità di Cziffra, in due date: il 10 luglio al Chiostro del Palazzo Vescovile, in un concerto di tre giovani astri nascenti della scena musicale ungherese, Gergely Devich (violoncello) la cantante Orsolya Janszó e László Borbély (pianoforte); e l’11 luglio alla Rocca Sforzesca, che lo vedrà interprete con il gruppo gipsy Sárközy Lajos Jr Ensemble.

RISING STARS: I GIOVANI TALENTI

Emilia Romagna Festival da sempre si impegna nella promozione delle nuove leve del concertismo nazionale e internazionale, collaborando con alcuni dei migliori Concorsi di Musica internazionali e ospitando ogni anno chi ne ha raccolto gli allori. Torna così anche per questa edizione Primo Premio! la storica sezione dedicata ai giovani interpreti provenienti da prestigiosi concorsi italiani e internazionali, che si apre con il Duo Polaris, vincitori del Primo Premio al Concorso Internazionale “Marcello Pontillo” di Firenze nel 2019 (27 luglio, Parco S. Guido Abate dell’Abbazia di Pomposa, Codigoro); a seguire quattro concerti del Risus Quartet, quartetto d’archi al femminile proveniente dalla Corea del Sud, in residenza al festival, vincitore del primo premio e della medaglia d’oro al prestigioso Fischoff Chamber Music Competition (USA), con cui ERF torna a collaborare dopo due anni di pandemia (nell’ambito di Forlì Grande Musica, 30 luglio, Chiostro della Chiesa di Santa Lucia; 2 agosto, Rocca, Riolo Terme; 4 agosto, Chiostro del Palazzo Vescovile, Imola; 5 agosto, Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Fontanelice); e si chiude con Michelle Candotti, vincitrice del primo premio nel 2021 del Concorso Internazionale Pianistico “Andrea Baldi” (9 agosto, Chiesa di San Girolamo, Tossignano).

Di giovani talenti in ascesa è composta anche La Toscanini Next - orchestra in residenza a ERF 2022- già ricordata per il concerto di chiusura dal titolo emblematico “Colonne sonore da Oscar”; il concerto sarà preceduto dalla proiezione in anteprima assoluta di "27 dollari, the DREAM", un cortometraggio di 12 minuti realizzato da Imagem in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Bologna e il Teatro Comunale di Bologna e la sua Scuola dell’Opera. La Toscanini Next sarà protagonista, sia in formazione da camera sia come ensemble, di altre tre tappe di altissima caratura, dalla musica classica alle colonne sonore più note del cinema (13 luglio, Parco Piancastelli, Fusignano; 28 luglio, Chiostro del Monastero di San Francesco, Mordano; nell’ambito di Forlì Grande Musica, 3 agosto, Arena San Domenico).

Tra gli altri giovani e giovanissimi che calcheranno i palchi di Emilia Romagna Festival 2022, ricordiamo: gli Spooney Rhythm, un quartetto di sax che ha già collaborato con numerose formazioni funk, blues, jazz e soul del territorio, qui con un programma di canzoni senza tempo, melodie sudamericane e hit del momento (19 luglio, Business Lounge dell’Aeroporto Guglielmo Marconi, Bologna); la Young Musicians European Orchestra, con due concerti, il primo tutto dedicato a Vivaldi, il secondo con musiche anche di Bach e Händel, insieme al grande mezzosoprano Daniela Pini (nell’ambito di Forlì Grande Musica, 24 luglio, Arena San Domenico; 10 agosto, Parco S. Guido Abate dell’Abbazia di Pomposa, Codigoro); il giovane e pluripremiato compositore imolese di colonne sonore e pianista Gian Marco Verdone con un programma di musiche da lui scritte negli ultimi tre anni in ambito cinematografico (29 luglio, Cortile di Palazzo Tozzoni, Imola) e per finire, il duo composto dalla flautista Euridice Pezzotta e dalla pianista Marianna Tongiorgi, entrambe con una brillante carriera già ricca di importanti premi ottenuti in prestigiosi e significativi concorsi nazionali (4 settembre, Teatro Cassero, Castel San Pietro Terme).