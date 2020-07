Nuova data bolognese per Emma Marrone: appuntamento a maggio 2021

Emma Marrone ha rinviato a maggio 2021 i concerti nei Palasport italiani, compresa la data di Bologna. Il nuovo appuntamento con la musica di Emma è il 14 maggio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno come recupero del 23 ottobre 2020.

Così come fanno sapere dall'organizzazione: "A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, i concerti di Emma Marrone previsti per il 2020 in Italia si terranno nel 2021. I biglietti acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.