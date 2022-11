Emma Nolde: "Dormi Tour"

Venerdì 18 novembre Emma Nodle live al Locomotiv Club.

“DORMI”, realizzato con il sostegno di Italia Music Lab, arriva a due anni di distanza da “Toccaterra”, acclamato dalla critica, ed è stato anticipato dai singoli “Respiro” e “La stessa parte della luna”, entrambi co-prodotti da Francesco Motta, che ha lavorato con Emma alla produzione di tutto il disco.

Sono stati due anni di intensa attività live e in studio, in cui l’artista ha potuto osservare, assorbire e prepararsi al nuovo album, che promette di attestare EMMA NOLDE come una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale italiano.

apertura porte ore 20.30

inizio concerto ore 21.30

biglietto €15 | riservato ai soci del circolo con tessera aics