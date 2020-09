Emozioni nel chiostro nel giorno di San Petronio: nella Basilica di Santo Stefano

Domenica 4 Ottobre 2020 alle ore 20:30, in occasione dei festeggiamenti per San Petronio, la Bologna Youth Chamber Orchestra, torna ad esibirsi con un concerto dal titolo “Emozioni nel Chiostro” che si terrà nella Basilica di Santo Stefano, in Piazza S.Stefano a Bologna.



Entrata gratuita con registrazione obbligatoria online obbligatoria