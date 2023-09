"Enigma", mostra di arte visiva

Dal 23 settembre al primo ottobre 2023 La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura presenta la mostra d’arte visiva



ENIGMA



“Enigma” è una parola che a sentirla pronunciare, inevitabilmente si prova una sensazione di mistero e nel contempo, provoca in chi la ascolta una curiosità; infatti la natura di questo temine deriva dalla lingua greca antica. ÀINIGMA significa “parlare nascostamente” ossia con immagini sibilline, oscure, ambivalenti; oppure può voler comunicare un concetto attraverso indovinelli.

La mitica Sibilla delfica, ma pure quella cumana o di altri territori dell’antichità, non a caso era un personaggio reale o inventato che prediceva il futuro attraverso enigmi o parole difficili da interpretare.

L’enigma è una sorta di percorso che prima o poi tutti devono affrontare nella propria vita. Il dubbio su una scelta, una persona, qualcosa che accade ma di cui non si comprendono le cause; non conoscere il futuro genera il desiderio di esplorarlo.

In questa mostra di pittura, fotografia, grafica, arte digitale, gli artisti, attraverso i loro stili tutti diversi ma accomunati dall’armonia estetica, raccontano, esprimono, interpretano gli enigmi della vita, della morte, dell’universo, dell’amore, della mente umana, dell’ispirazione a creare, dello scibile e dell’ignoto.



ESPONGONO



Maura Angeletti, Anna Rita Barbieri,Valeria Bentivogli, Patrizia Da Re, Eroif Danilo Fiore, Bruno Fustini, Gabrio Vicentini, Nicoletta Guerzoni, Maria Luigia Ingallati, Fabrizio Malaguti, Irene Manente Mariquita, Paola Marchi, Graziella Massenz Nagra, Nadia Matteuzzi, opere di Gianna Regina Mazzòli, MoViDa 111 Monaco Vito Davide, Sam Simone Brun, Rodolfo Savoia, Simona Simonini, Nicoletta Spinelli, Moira Lena Tassi, Maria Luisa Vergara Elena Vichi.



-Sabato 23 settembre alle ore 18.00 Vernissage e performance dell’ artista Moira Lena Tassi "Eclissi dell'anima. Un'esplorazione artistica del mistero"



-Giovedi 28 settembre alle ore 18.00 “L’enigma della violenza: uomini che uccidono gli animali”. Incontro con il Dottor Federico Boaron psichiatra Direttore della U.O. Psichiatria Forense AUSL di Bologna



-Sabato 30 settembre ore 18 Il mistero di casa Grossi . Lo scrittore Davide Fustini presenta il suo romanzo giallo.

Sarà un bene o un male per Matilde, la protagonista, poter conoscere la verità sul mistero che circonda la sua casa?



L’ingresso alla mostra e agli eventi è libero



La mostra resta aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19.00, fino a domenica primo ottobre 2023 Presso La Corte di Felsina, via Santo Stefano 53, Bologna. www.lacortedifelsina.it