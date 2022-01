"Ennio": in anteprima il film di Tornatore dedicato al maestro Ennio Morricone

'Ennio', il documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato al Maestro Morricone, è uno degli eventi cinematografici della stagione e arriva sui nostri schermi per due giorni di anteprime. Un viaggio nel cuore, nei pensieri, nei film e nella musica di un autore che ha cambiato la storia del cinema.

Sabato 29 e domenica 30 gennaio in anteprima ENNIO, il documentario denso e toccante che Giuseppe Tornatore dedica all’amico e maestro Ennio Morricone. Uno dei momenti di cinema più emozionanti che si possano incontrare.

Ennio Morricone torna al cinema da protagonista per raccontare con lucidità, passione e umiltà la sua carriera dalle fatiche del dopoguerra agli anni del conservatorio, dal lavoro per l’industria musicale all’incontro fatale con il cinema. Le testimonianze e le immagini d’archivio svelano anche ciò che del maestro non si conosce: la sua passione per gli scacchi, che forse ha misteriosi legami con la sua musica, e l’origine delle sue straordinarie intuizioni.

"Ho lavorato trent’anni con Ennio Morricone - dichiara Tornatore - ho fatto con lui quasi tutti i miei film, per non contare i documentari, gli spot pubblicitari e i progetti che abbiamo cercato di mettere in piedi senza riuscirci. Durante tutto questo tempo il nostro rapporto di amicizia si è consolidato sempre di più. Così, film dopo film, man mano che la mia conoscenza del suo carattere di uomo e di artista si faceva più profonda, mi sono sempre chiesto che tipo di documentario avrei potuto fare su di lui. E oggi si è avverato il sogno."

Sabato 29 gennaio, ore 15:45 • 18:15 • 21:15 al cinema Odeon

Domenica 30 gennaio, ore 15:30 • 18:30 • 20:30 al cinema Odeon