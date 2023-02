Enrico Bertolino: "Instant theatre"

Giovedì 26 febbraio Enrico Bertolino in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Instant theatre".

L’instant theatre è una formula di teatro incentrato sull’attualità, che cambia ogni sera, inventata da Enrico Bertolino e Luca Bottura e sviluppata insieme a Massimo Navone. Questo format ha dato vita negli anni a spettacoli sempre diversi, che si sono focalizzati su temi attuali come le elezioni, i referendum, la pandemia, e ha adottato differenti sottotitoli come “distant’ theatre” durante i mesi del lockdown. Enrico Bertolino e? in scena nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione e racconta i paradossi e le contraddizioni della realtà che ci circonda cucendoli con un filo narrativo che si rinnova in ogni edizione del format. Un uomo solo in scena per settantacinque minuti di narrazione umoristica, insieme a due musicisti polistrumentisti che lo accompagnano colorando il racconto di sonorità suggestive e rivisitando in chiave ironicamente attuale motivi famosi.

Una produzione ITC2000

scritto da Enrico Bertolino e Luca Bottura

con la collaborazione di Enrico Nocera

video Enrico Bettella

musiche Roberto Antonio Di Bitonto e Tiziano Cannas Aghedu

distribuzione Terry Chegia

regia Massimo Navone