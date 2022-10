Enrico Brizzi presenta il suo nuovo romanzo a Bologna

Giovedì 3 novembre 2022 alle 18:30 Enrico Brizzi presenta il suo nuovo romanzo "L'imprevedibile mare di Milano - Gioie e stupori di sette viandanti tra Piazza Duomo e la Riviera di Levante": ne parla con Aldo Terzi in occasione della mostra Gli uomini che piantavano alberi organizzata dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Emilia Romagna" alla Biblioteca di San Giorgio in Poggiale (via Nazario Sauro 20/2 - Bologna)

«Oggi è il giorno del dentro o fuori. Sono sicura che ognuno di noi, a un bel punto, sentirà in testa una vocina insinuante, che propone di tagliare qualche chilometro in corriera, o addirittura di lasciar perdere il cammino». Si fece tutta seria e concluse: «Non diamole retta. Se arriviamo a Varzi senza barare, avremo passato un limite, oltre il quale tutto sarà più facile»

Il libro

«Ogni estate moltitudini di Milanesi salgono in auto e si mettono in coda per raggiungere la Liguria. Col nostro cammino ci proponiamo di ribaltare il rapporto uomo-macchina, e trasformare il viaggio nella vacanza stessa». È questo il programma proposto dall’agenzia di trekking Green Walks e condotto da Sofia, che attraverso la Pianura Padana, Pavia e le colline dell’Oltrepò vuole raggiungere la costa del Mar Ligure lungo l'antica Via del Sale. Al progetto aderiscono sette persone, apparentemente incompatibili per età, interessi e preparazione fisica. Del tutto differenti sono anche le motivazioni che li spingono al cammino, a macinare chilometri in una natura che, nel condurre lontano dalle convenzioni sociali, sa mettere in risalto abilità inaspettate, e tutti quei vizi e debolezze che la fatica di certi terreni accidentati sa far emergere così bene. Un viaggio è però tante cose, un misto di difficoltà, speranze e complicazioni, e sa sorprendere sino all’ultimo, fino al bagno rigenerante nel mare di San Fruttuoso, al termine di un percorso iniziatico dove i protagonisti si spogliano dei costumi cittadini e fanno i conti con passati ingombranti e futuri incerti. In un turbine di vicende esilaranti, le dinamiche dell’organizzazione, le incognite del tragitto, le traversie del dover percorrere ambienti selvaggi in compagnia di estranei saranno tutti elementi essenziali a innescare, una volta giunti alla meta, quel processo di comprensione e di catarsi che rende l’arte di camminare così unica e preziosa.

Enrico Brizzi ha esordito giovanissimo con Jack Frusciante è uscito dal gruppo, divenuto poi uno dei più grandi successi dell’editoria italiana. Oltre alla narrativa, ha un altro grande talento e passione: i cammini. Negli ultimi anni ha attraversato a piedi l’Italia e l’Europa, da solo o con gli amici, e lo hai poi raccontato nei suoi libri mescolando avventura, storia, narrativa e molto divertimento. Con Ponte alle Grazie, nella collana Passi, ha pubblicato Il sogno del Drago e L’estate del Gigante.