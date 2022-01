Enrico Nigiotti in Tour al Teatro Celebrazioni

Martedì 18 gennaio Enrico Nigiotti live al Teatro delle Celebrazioni.

Il cantautore toscano torna in concerto per presentare per la prima volta live al pubblico i brani del suo ultimo album "Nigio" (Sony Music Italy) e i suoi più grandi successi, come "L'amore è" (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor), "Complici" feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio) e l'ultimo singolo "Notturna".

Nel mesi del lockdown Enrico Nigiotti ha scritto e registrato in casa il brano inedito "Terrazza Mascagni", un provino diretto e puro che il cantautore ha deciso di regalare ai suoi fan rendendolo fruibile tramite i suoi canali social. Un viaggio poetico in cui libera i suoi pensieri attraverso una finestra che dà sulla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi più eleganti e suggestivi della città di Livorno.

A causa di motivi organizzativi, è stato rinviato a gennaio 2022 il tour di Enrico Nigiotti. Il concerto al Teatro Celebrazioni inizialmente previsto il 2 maggio 2020, e già rinviato al 20 ottobre 2020, al 7 maggio 2021 e al 13 novembre 2021, è ulteriormente rinviato al 18 gennaio 2022 (ore 21.00).