Ensemble Symphony Orchestra: "Alla scoperta di Morricone"

Mercoledì 14 febbraio 2024 San Valentino al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Alla scoperta di Morricone".

L’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, sarà in scena con Alla scoperta di Morricone, il nuovo tributo alle musiche del grande compositore che si arricchirà di nuove pagine, meno conosciute ma di grande bellezza, dello sconfinato repertorio del Maestro. Lo show non sarà solo un concerto, ma un percorso fatto di parole, suggestioni e performance solistiche che guideranno il pubblico attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Le colonne sonore di film quali “Mission”, “C’era una volta in America”, “Malena”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Gli intoccabili” e “Canone Inverso” risuoneranno in scena coinvolgendo ospiti speciali quali il soprano Anna Delfino e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon.