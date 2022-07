Enzo Avitabile & Peppe Servillo - duett

Il 2 agosto ci sarà un evento speciale per la città di Bologna.



Enzo Avitabile & Peppe Servillo ripercorrono in chiave acustica i loro brani più iconici e quelli di altri autori a cui gli artisti sono legati, attraverso un percorso fatto di emozioni e di conoscenza. Alla continua ricerca di innovazione musicale, con uno sguardo sempre attento al sociale, cantando le sofferenze degli ultimi ma anche le loro speranze, raccontano degli esseri umani che interagiscono in un rapporto di fratellanza nella ricerca comune di un percorso di pace.



In collaborazione con Articolture



CUBO LIVE – luoghi, idee, voci, eventi – è la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo promossa da CUBO, il museo d'impresa del Gruppo Unipol sul territorio nazionale in location particolarmente suggestive.?



Ingresso Libero fino ad esaurimento posti