Equilibri - festival internazionale di circo contemporaneo

Giunto ormai alla sua dodicesima edizione, torna Equilibri: il festival internazionale di circo contemporaneo più longevo del bolognese, organizzato dall’associazione Arterego in coprogettazione con il Comune di Casalecchio di Reno.

Il festival si svolgerà dal 16 al 26 maggio, nel colorato teatro-tenda di Arterego, immerso nel verde di Parco Rodari, a Casalecchio di Reno.



Nove giorni di programmazione inclusiva per un totale di 30 appuntamenti artistici per adulti, ragazzi e bambini, tra spettacoli di circo contemporaneo, performance di arte di strada, appuntamenti sociali, laboratori, concerti, aperitivi. Alcuni eventi si svolgeranno sul palco esterno di Parco Rodari, in Piazza dei Caduti e in Piazza del Popolo a Casalecchio di Reno. Per tutta la durata del festival sarà presente un punto ristoro in cui il gentile pubblico potrà mangiare e bere, accolti dai volontari dell’associazione.



Ad inaugurare il festival sarà il cabaret di Circo Inzir, collettivo di circo sociale impegnato nel portare l’arte di strada in aree del mondo colpite da guerre e povertà.

Il primo weekend vedrà due repliche dello spettacolo di acrobatica e magia Cadie à Cadie della italo-spagnola compagnia Sonel.

Domenica 19 maggio sarà dedicata all’evento Magò Presente, l’arte per contrastare la violenza di genere tra performance, musica e talk. La giornata si concluderà con la prima europea dello spettacolo Amana di Ana Clara Poltronieri Borges. Lo spettacolo dal Brasile ha raggiunto l’Italia grazie alla campagna di crowdfunding Danza contro i femminicidi organizzata da Arterego e Produzioni dal Basso.



La programmazione proseguirà anche nei giorni feriali con spettacoli di giocoleria, danza aerea e clown.

Il secondo weekend, dal 24 al 26 maggio, conterà ben cinque repliche del Gran Gala di circo contemporaneo, fiore all’occhiello del festival, che riunisce in unico varietà diverse discipline circensi presentate da artisti italiani e internazionali tra cui, quest’anno, la vincitrice del Festival Mondial du Cirque de Demain 2024 Marica Marinoni.



Equilibri ha scelto anche nel 2024 di essere un festival per tutti: ogni spettacolo infatti sarà a offerta libera e consapevole.

La prenotazione per gli eventi all’interno del teatro-tenda, disponibile dal 6 maggio, è caldamente consigliata, telefonando al +39 353 4098322 oppure sul sito www.arterego.org . Gli eventi all’aperto, invece, non richiedono prenotazione.



Gallery

Equilibri Festival è un progetto dall’associazione Arterego in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna. Fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna con Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica. L'iniziativa, inoltre, fa parte di "A mente fresca 2024. È bello esserci", il calendario estivo di eventi promosso dal Comune di Casalecchio di Reno con il coordinamento del servizio Casalecchio delle Culture.