Eremi Urbani, musica, luoghi e suggestioni

Parte la quarta edizione con due speciali tappe il 18 e 19 settembre tra parchi, chiese e cimiteri, ove il silenzio regna sovrano e dove il suono troverà il suo humus per esplodere nella sua interezza. La rassegna ideata dal musicista Carlo Maver, è un viaggio alla riscoperta del rapporto tra suono, uomo e ambiente.

Bologna, 25 agosto 2021. Sinergia tra musica e luogo è la mission di Eremi Urbani, la rassegna musicale nata da Carlo Maver (https://www.carlomaver.it) bandoneonista, flautista e compositore bolognese e l'Associazione culturale Musica e Nuvole. Il progetto esplora il rapporto fra musica dal vivo, fra improvvisazioni e richiami ed i luoghi dove viene eseguita, caratterizzati da affascinanti riverberi e dal valore storico/artistico importante per creare una sinergia tra musica, artista, luogo e pubblico.

“Posti speciali, antichi, comunicativi, con un'acustica speciale per stimolare l'Ascolto nelle persone, senza confini di età - . Racconta il direttore artistico Carlo Maver – Vogliamo rappresentare la musica nella sua purezza di suono rigorosamente in acustica. L’idea è creare un connubio non solo tra il luogo e la musica ma anche un collegamento invisibile con la parte più intima di chi ascolta: il cuore. Per questo la scelta delle location è sempre molto accurata”.

Alla sua quarta edizione Eremi Urbani quest’anno prevede tre tappe di grande valore storico, architettonico, naturalistico come:



Sabato 18 settembre 2021 ore 21.00 della Certosa, 18 Bologna

Abscolta – Suggestioni sonore all’interno del Cimitero della Certosa di Bologna

Un’esperienza sonora di psichedelia acustica fra musica, luci, silenzi e spazi alla scoperta di uno dei cimiteri monumentali ottocenteschi più belli d’Italia.

Musicisti: Carlo Maver - bandoneon e flauto| Dimitri Grechi Espinoza - sassofono | Fabio Mina - flauti e strumenti etnici – Evento a pagamento 10 euro



Domenica 19 settembre 2021 ore 11.00 via dell’Osservanza 35/2 - Bologna

Momenti di Silenzio alla Rotonda della Madonna del Monte

Concerto alla Rotonda della Madonna del Monte alla scoperta di un luogo magico e sconosciuto di Bologna, raro esempio di architettura romanica a Bologna impreziosita da pitture sacre bizantineggianti.

Musicisti: Carlo Maver - Contributo volontario a favore di Emergency



Il concerto sarà preceduto da un percorso di trekking urbano e il racconto storico architettonico della Rotonda del Monte.



In collaborazione con archiviozeta e inosservanza





Domenica 19 settembre 2021 ore 18.00 via di Gaibola, Bologna

Pifferi e cornamuse - dall'antica Roma ai Balcani di oggi

Concerto al tramonto al cedro secolare di Villa Ghigi

Musicisti: Fabio Resta, Marco Ferrari – Contributo volontario a favore di Emergency

Il concerto sarà preceduto da un percorso di trekking urbano.



Gli eventi sono realizzati con il contributo della Fondazione Del Monte e si inseriscono nella rassegna Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana - Destinazione Turistica.

Facendo seguito al recente comunicato del Comune di Bologna e fino a nuove disposizioni, per l’accesso ai concerti sarà necessario esibire, ad eccezione dei minori di età inferiore ai 12 anni, un Green Pass valido.



Per info e prenotazioni musicaenuvole2010@gmail.com Tel. 3392393432 lunedì venerdì dalle ore 14 alle ore 16

